Объем сделок слияний и поглощений достиг рекордного уровня в 2024 году
Объем сделок слияний и поглощений (M&A) в рублевом выражении по итогам 2024 г. достиг 5,11 трлн руб. увеличившись на 18,1% год к году, что стало крупнейшим показателем за всю историю. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства AK&M об итогах рынка M&A в России за прошлый год.
Отмечается, что в 2024 г. рынок M&A с порогом $1 млн увеличился по сравнению с предыдущим годом. Общая стоимость сделок выросла на 7,11% до $54,3 млрд. При этом количество транзакций упало на 6,9% – с 536 до 499. Вместе с тем средняя стоимость сделки, за исключением крупнейших, снизилась до $58,5 млн – на 6,6% в годовом выражении.
AK&M также обратило внимание на ряд трендов на рынке слияний и поглощений в прошлом году. Речь об интенсивном участии закрытых паевых инвестиционных фондов в покупках компаний (13,7% от общей стоимости) и национализации активов по решению суда (7,2%).
Базовый объем рынка M&A (за исключением сделок от $1 млрд и выше) в прошлом году составил $28,68 млрд, что на 13,3% ниже, чем годом ранее. Эксперты связывают это со снижением стоимости активов и нерыночными сделками. В рублевом выражении базовый объем рынка упал на 4,2% до 2,72 трлн руб. из-за колебаний курса рубля.
Согласно данным исследования, в 2024 г. стало более активным участие ЗПИФов в покупке активов: было зафиксировано 13 таких сделок, включая крупнейшую с общим объемом $7,41 млрд. Популярность таких сделок в AK&M объясняют их удобством, так как акционеры ЗПИФов остаются анонимными и через участие в ЗПИФе собственник бизнеса может избежать его попадания под санкции. В ряде случаев через ЗПИФ проводятся аффилированные транзакции: когда этот факт известен или опубликован, такие сделки исключаются из статистики. Кроме того, посредством ЗПИФа можно организовать «гладкую» передачу бизнеса наследникам.
Агентство также обращает внимание на то, что одним из негативных факторов, влияющих на рынок слияний и поглощений, является сверхвысокая ключевая ставка Банка России.
В августе 2024 г. РБК со ссылкой на отчет AK&M писал, что по итогам шести месяцев прошлого года на российском рынке M&A было заключено 219 сделок, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (277). Суммарная стоимость сделок в долларовом выражении также снизилась: с $24,55 млрд в первом полугодии 2023 г. до $21,39 млрд в отчетном периоде 2024 г. При этом в рублевом выражении стоимость сделок осталась практически на прежнем уровне, составив около 1,9 трлн руб.