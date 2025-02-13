Объем сделок слияний и поглощений достиг рекордного уровня в 2024 году

В августе 2024 г. РБК со ссылкой на отчет AK&M писал, что по итогам шести месяцев прошлого года на российском рынке M&A было заключено 219 сделок, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (277). Суммарная стоимость сделок в долларовом выражении также снизилась: с $24,55 млрд в первом полугодии 2023 г. до $21,39 млрд в отчетном периоде 2024 г. При этом в рублевом выражении стоимость сделок осталась практически на прежнем уровне, составив около 1,9 трлн руб.