Количество сделок M&A в России снизилось на 21% в первом полугодии

По итогам шести месяцев 2024 г. было заключено 219 сделок на российском рынке слияний и поглощений (M&A), что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (277). Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет, подготовленный агентством AK&M.