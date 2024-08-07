Количество сделок M&A в России снизилось на 21% в первом полугодии
Суммарная стоимость сделок в долларовом выражении также упала: с $24,55 млрд в первом полугодии 2023 г. до $21,39 млрд в отчетном периоде 2024 г. При этом в рублевом выражении стоимость сделок осталась практически на прежнем уровне, составив около 1,9 трлн руб.
Средняя стоимость активов (за вычетом крупнейших), которые фигурировали в сделках, снизились на 8,4% до $52 млн. В первом полугодии прошлого года показатель равнялся $56,8 млн.
Среди факторов, влияющих на ситуацию на рынке, называется резкое сокращение сделок по выходу иностранцев из активов в России, доля таких договоров в январе – июне 2024 г. составила 8,8% от общего объема (в первом полугодии 2023 г. – 20,6%). Кроме того, по данным экспертов, высокая ключевая ставка Банка России сделала дорогим заемное финансирование.