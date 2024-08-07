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Количество сделок M&A в России снизилось на 21% в первом полугодии

Ведомости

По итогам шести месяцев 2024 г. было заключено 219 сделок на российском рынке слияний и поглощений (M&A), что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (277). Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет, подготовленный агентством AK&M.

Суммарная стоимость сделок в долларовом выражении также упала: с $24,55 млрд в первом полугодии 2023 г. до $21,39 млрд в отчетном периоде 2024 г. При этом в рублевом выражении стоимость сделок осталась практически на прежнем уровне, составив около 1,9 трлн руб.

Средняя стоимость активов (за вычетом крупнейших), которые фигурировали в сделках, снизились на 8,4% до $52 млн. В первом полугодии прошлого года показатель равнялся $56,8 млн.

Среди факторов, влияющих на ситуацию на рынке, называется резкое сокращение сделок по выходу иностранцев из активов в России, доля таких договоров в январе – июне 2024 г. составила 8,8% от общего объема (в первом полугодии 2023 г. – 20,6%). Кроме того, по данным экспертов, высокая ключевая ставка Банка России сделала дорогим заемное финансирование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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