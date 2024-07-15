Совкомбанк при покупке «Хоум банка» задействует на 75 млн акций меньше

Совкомбанк при покупке «Хоум банка» задействует на 75 млн акций меньшеЭто принесет Совкомбанку почти 5 млрд рублей дополнительного дохода, считают эксперты
В новой конфигурации сделки по покупке «Хоум банка» (под этим брендом работает «ХКФ банк») Совкомбанк использует на 75 млн акций меньше, чем в предыдущих условиях, сообщил в ответе на запрос «Ведомостей» управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос. В итоге точное количество ценных бумаг, задействованных в сделке, составит 1 822 283 030 штук. Банк выпустит их в рамках допэмиссии и разместит по закрытой подписке.
В конце прошлой недели Совкомбанк объявил, что скорректировал условия сделки по приобретению «Хоум банка» и проведет собрание акционеров для утверждения новых параметров сделки. Когда именно, банк уточнит позже. Стороны снизили оценку «Хоум банка» на 13%, а стоимость одной акции Совкомбанка для сделки уменьшили на 10% до 15,69 руб. Для акционеров «Хоум банка» будет действовать локап по продаже полученных в ходе сделки акций Совкомбанка в течение шести месяцев с момента их получения.