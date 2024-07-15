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Совкомбанк при покупке «Хоум банка» задействует на 75 млн акций меньше

Это принесет Совкомбанку почти 5 млрд рублей дополнительного дохода, считают эксперты
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

В новой конфигурации сделки по покупке «Хоум банка» (под этим брендом работает «ХКФ банк») Совкомбанк использует на 75 млн акций меньше, чем в предыдущих условиях, сообщил в ответе на запрос «Ведомостей» управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос. В итоге точное количество ценных бумаг, задействованных в сделке, составит 1 822 283 030 штук. Банк выпустит их в рамках допэмиссии и разместит по закрытой подписке.

В конце прошлой недели Совкомбанк объявил, что скорректировал условия сделки по приобретению «Хоум банка» и проведет собрание акционеров для утверждения новых параметров сделки. Когда именно, банк уточнит позже. Стороны снизили оценку «Хоум банка» на 13%, а стоимость одной акции Совкомбанка для сделки уменьшили на 10% до 15,69 руб. Для акционеров «Хоум банка» будет действовать локап по продаже полученных в ходе сделки акций Совкомбанка в течение шести месяцев с момента их получения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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