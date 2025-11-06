Калужская табачная фабрика не заплатила более 1 млрд рублей налогов

21 октября в Архангельске 62-летнего предпринимателя обвинили в уклонении от уплаты налогов и подделке финансовых документов на сумму более 40 млн руб. Он занимался реализацией топлива на АЗС и в период с 2021 по 2024 г. создал фиктивную схему для ухода от налогов. Он привлек подконтрольных лиц и через них отражал в документах ложные сведения о доходах и расходах.