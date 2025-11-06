Газета
Главная / Бизнес /

Калужская табачная фабрика не заплатила более 1 млрд рублей налогов

Ведомости

Сотрудники ФСБ выявили факт неуплаты налогов руководством Калужской табачной фабрики, сообщили в Центре общественных связей. ТАСС со ссылкой на материалы ведомства пишет, что фабрика уклонилась на сумму более 1 млрд руб.

В ФСБ подчеркнули, что недобросовестные компании системно проводят преступные схемы для сокращения налоговых отчислений. Обычно они намеренно преуменьшают объемы своего производства. Представитель ведомства привел в пример табачную фабрику, где было найдено около 5 млн пачек сигарет без маркировки. Кроме того, 500 000 и более поддельных акцизных марок обнаружили следователи на территории.

В отношении руководителей компании возбуждены уголовные дела по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 (хранение табачной продукции без маркировки в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 327.1 (покушение на сбыт поддельных акцизных марок) УК РФ.

21 октября в Архангельске 62-летнего предпринимателя обвинили в уклонении от уплаты налогов и подделке финансовых документов на сумму более 40 млн руб. Он занимался реализацией топлива на АЗС и в период с 2021 по 2024 г. создал фиктивную схему для ухода от налогов. Он привлек подконтрольных лиц и через них отражал в документах ложные сведения о доходах и расходах.

