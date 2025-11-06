Решетников спрогнозировал рост производительности труда в РФ в среднем на 2,5%

«Средние показатели по производительности труда за семь лет – это 8,2%. Много это или мало, можно спорить. В 2023–2024 гг., когда у нас экономика росла более живо, у нас рост производительности был 2,5–2,7%, мы ускорение определенное почувствовали. На ближайшие пять лет мы заложили в среднем 2,5%», – отметил министр (цитата по ТАСС).