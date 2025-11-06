Решетников спрогнозировал рост производительности труда в РФ в среднем на 2,5%
Минэкономразвития планирует, что в течение пяти лет производительность труда в России будет увеличиваться в среднем на 2,5%, и это достаточно много, сообщил глава ведомства Максим Решетников в ходе выступления на пленарной сессии VII Федерального форума «Производительность 360».
«Средние показатели по производительности труда за семь лет – это 8,2%. Много это или мало, можно спорить. В 2023–2024 гг., когда у нас экономика росла более живо, у нас рост производительности был 2,5–2,7%, мы ускорение определенное почувствовали. На ближайшие пять лет мы заложили в среднем 2,5%», – отметил министр (цитата по ТАСС).
Он также уточнил, что рост может увеличиться до 5% при условии наличия заказов, реализации экспортного потенциала. Такой показатель, по мнению Решетникова, может сохраниться на протяжении трех лет. Глава Минэкономразвития напомнил, что после ухода западных компаний на российском рынке увеличилась степень монополизации. По его словам, государству «приходится административно донастраивать систему».
30 октября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что высокая ключевая ставка способствует более умеренному росту спроса и снижению ожесточенной конкуренции за дефицитные ресурсы в экономике. Она отметила, что регулятор сможет быстрее снижать ставку в случае опережающего роста производительности труда. 24 октября, на последнем заседании, совет директоров Банка России четвертый раз подряд снизил ключевую ставку до 16,5%.