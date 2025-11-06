Чистая прибыль «ЭЛ5-энерго» по РСБУ за девять месяцев снизилась на 22%
Чистая прибыль энергетической компании «ЭЛ5-энерго» по РСБУ по результатам девяти месяцев 2025 г. упала на 22% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и составила 2,3 млрд руб.
Валовая прибыль сократилась на 9,5% год к году и достигла 4,8 млрд руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 10,2% до 3,37 млрд руб. Выручка выросла на 20,3% и достигла 51,68 млрд руб. Себестоимость продаж возросла на 24,5% и составила 46,89 млрд руб.
За январь – сентябрь 2025 г. выработка электроэнергии станциями «ЭЛ5-Энерго» составила 17,89 млрд кВтч. Это на 6,5% выше по сравнению с годом ранее. Чистый отпуск электроэнергии возрос на 6,7% до 17,03 млрд кВтч. Продажи электроэнергии увеличились на 6% и достигли 19,71 млрд кВтч, продажи тепла – 2,84 млн Гкал (+0,1%).
«ЭЛ5-Энерго» – российская энергогенерирующая компания, которая занимается обеспечением электро- и теплоснабжения промышленных предприятий и бытовых потребителей. Ранее она принадлежала итальянской группе Enel и называлась «Энел Россия». Сейчас «Лукойл» является мажоритарным акционером компании и владеет 65,63%, ООО «ППИТ-7» – 5,54%, доля миноритарных акционеров составляет 28,83%.