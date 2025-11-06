Роспатент зарегистрировал четыре товарных знака Chanel
Роспатент зарегистрировал четыре товарных знака Chanel в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу службы.
Заявки подала компания «Шанель САРЛ», которая является правообладателем товарных знаков компании. Служба зарегистрировала два товарных знака Gabrielle Chanel для разных классов международной классификации товаров и услуг, знак Vitalumiere и «Авторизованная точка продаж Chanel».
По данным агентства, с 2022 г. «Шанель САРЛ» подала в Роспатент 36 заявок на регистрацию товарных знаков в России.
22 сентября «Ведомости» писали, что Chanel подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков для парфюма. Заявки поступили в начале сентября из Швейцарии. Регестрируются товарные знаки Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete по третьему классу международной классификации товаров и услуг.
После начала спецоперации и введения санкций против РФ многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории России. Chanel также сообщила о временном закрытии магазинов в стране.