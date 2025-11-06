ФАС признала ненадлежащей рекламу снятия наличных с картой «Альфа-Банка»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу «Альфа-Банка» ненадлежащей. Ролик показывался по телевидению и содержал информацию о снятии наличных без комиссии с дебетовой карты организации, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным надзорной службы, в рекламе демонстрировались «привлекательные» условия. Банк рассказывал, что снятие без комиссии доступно в любых банкоматах. При этом дополнительные условия представлялись в рекламе мелким шрифтом в течение короткого времени.
Кроме того, в ролике не было сведений о том, что операции без комиссии были доступны только через банкоматы «Альфа-Банка» и его партнеров. ФАС возбудила дело по ст. 14.3 КоАП РФ и выдала организации предписание об устранении нарушения.
31 октября надзорное ведомство также возбудило дело в отношении банка ПСБ. В телерекламе организации говорилось о 25% кешбэка новым клиентам банка и отмечалось, что дебетовая карта банка ПСБ является лучшей и бесплатной навсегда. В то же время в ней не сообщалось об ограничении максимального размера кешбэка в рублях, не указывались объективные критерии сравнения.