Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ФАС признала ненадлежащей рекламу снятия наличных с картой «Альфа-Банка»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу «Альфа-Банка» ненадлежащей. Ролик показывался по телевидению и содержал информацию о снятии наличных без комиссии с дебетовой карты организации, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным надзорной службы, в рекламе демонстрировались «привлекательные» условия. Банк рассказывал, что снятие без комиссии доступно в любых банкоматах. При этом дополнительные условия представлялись в рекламе мелким шрифтом в течение короткого времени.

Кроме того, в ролике не было сведений о том, что операции без комиссии были доступны только через банкоматы «Альфа-Банка» и его партнеров. ФАС возбудила дело по ст. 14.3 КоАП РФ и выдала организации предписание об устранении нарушения.

31 октября надзорное ведомство также возбудило дело в отношении банка ПСБ. В телерекламе организации говорилось о 25% кешбэка новым клиентам банка и отмечалось, что дебетовая карта банка ПСБ является лучшей и бесплатной навсегда. В то же время в ней не сообщалось об ограничении максимального размера кешбэка в рублях, не указывались объективные критерии сравнения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь