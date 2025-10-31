Газета
Главная / Финансы /

ФАС возбудила дело в отношении банка ПСБ из-за рекламы кешбэка

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о возбуждении дела в отношении банка ПСБ.

По данным ведомства, в телерекламе говорилось о 25% кешбэка новым клиентам банка и отмечалось, что дебетовая карта финансовой организации является лучшей и бесплатной навсегда. В то же время в ней не сообщалось об ограничении максимального размера кешбэка в рублях, текст с дополнительными условиями показывался в ряде поясняющих сносок мелким шрифтом на протяжении короткого времени и не указывались объективные критерии сравнения.

ФАС считает, что это не давало потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию о финансовых услугах, и действия рекламодателя могли способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. В случае установления вины служба применит к банку меры административного воздействия.

В феврале ФАС признала ненадлежащей рекламу кредитной карты Промсвязьбанка. Во время проверки служба установила, что в рекламных материалах содержались привлекательные данные о возможности беспроцентного пользования картой в течение 101 дня. Но другие важные условия были представлены в пояснительной сноске, написанной мелким шрифтом и показанной в течение очень короткого времени.

По мнению ведомства, это не позволяло клиентам получать необходимые сведения обо всех условиях услуги. Поэтому реклама была признана ненадлежащей, банк получил предписание об устранении выявленных нарушений.

