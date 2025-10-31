ФАС возбудила дело в отношении банка ПСБ из-за рекламы кешбэка

По данным ведомства, в телерекламе говорилось о 25% кешбэка новым клиентам банка и отмечалось, что дебетовая карта финансовой организации является лучшей и бесплатной навсегда. В то же время в ней не сообщалось об ограничении максимального размера кешбэка в рублях, текст с дополнительными условиями показывался в ряде поясняющих сносок мелким шрифтом на протяжении короткого времени и не указывались объективные критерии сравнения.