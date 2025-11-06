Роспотребнадзор выявил рост нарушений прав покупателей на маркетплейсах
В России выявлен рост признаков нарушений законодательства в рамках защиты прав потребителей на крупнейших маркетплейсах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по итогам заседания общественного совета при ведомстве.
«Совет выступил за ограничение на территории РФ деятельности посреднических платформ и других сервисов, владельцы которых не имеют официальных представительств и не обеспечивают выполнение требований законодательства», – отметили в надзорной службе.
Кроме того, среди озвученных мер была унификация правового статуса маркетплейсов, площадок объявлений, а также соцсетей и мессенджеров, которые используются для предпринимательской деятельности.
20 октября Союз торгцентров России попросил ФАС оценить ценовой демпинг маркетплейсов и ограничить эту недобросовестную практику. Авторы обращения посчитали, что демпинг ущемляет интересы участников рынка ритейла и торговых центров. Тогда эксперты пояснили, что разница между ценами на маркетплейсах и в офлайн-магазинах достигает 20-70%.