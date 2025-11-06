Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Роспотребнадзор выявил рост нарушений прав покупателей на маркетплейсах

Ведомости

В России выявлен рост признаков нарушений законодательства в рамках защиты прав потребителей на крупнейших маркетплейсах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по итогам заседания общественного совета при ведомстве.

«Совет выступил за ограничение на территории РФ деятельности посреднических платформ и других сервисов, владельцы которых не имеют официальных представительств и не обеспечивают выполнение требований законодательства», – отметили в надзорной службе.

Кроме того, среди озвученных мер была унификация правового статуса маркетплейсов, площадок объявлений, а также соцсетей и мессенджеров, которые используются для предпринимательской деятельности.

20 октября Союз торгцентров России попросил ФАС оценить ценовой демпинг маркетплейсов и ограничить эту недобросовестную практику. Авторы обращения посчитали, что демпинг ущемляет интересы участников рынка ритейла и торговых центров. Тогда эксперты пояснили, что разница между ценами на маркетплейсах и в офлайн-магазинах достигает 20-70%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте