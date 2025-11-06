Роспотребнадзор выявил рост нарушений прав покупателей на маркетплейсах

20 октября Союз торгцентров России попросил ФАС оценить ценовой демпинг маркетплейсов и ограничить эту недобросовестную практику. Авторы обращения посчитали, что демпинг ущемляет интересы участников рынка ритейла и торговых центров. Тогда эксперты пояснили, что разница между ценами на маркетплейсах и в офлайн-магазинах достигает 20-70%.