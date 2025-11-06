Правительство выделило еще 6 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что одним из ключевых показателей конкурентоспособности агропромышленного комплекса является устойчивый спрос на российскую продукцию как внутри страны, так и за рубежом. Для поддержки предприятий, выполняющих контракты на поставку сельхозпродукции, действует механизм инвестиционного и краткосрочного льготного кредитования.