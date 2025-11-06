Правительство выделило еще 6 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев
Кабмин направил дополнительно более 6 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов для аграриев. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что одним из ключевых показателей конкурентоспособности агропромышленного комплекса является устойчивый спрос на российскую продукцию как внутри страны, так и за рубежом. Для поддержки предприятий, выполняющих контракты на поставку сельхозпродукции, действует механизм инвестиционного и краткосрочного льготного кредитования.
До этого на эти цели было выделено 2 млрд руб., однако, по словам премьера, с учетом возросших затрат аграриям требуется дополнительная помощь.
«Рассчитываем, что эти меры повысят устойчивость нашего агробизнеса, позволят и дальше снабжать потребителей качественными российскими продуктами», – подчеркнул Мишустин.
15 сентября также сообщалось, что Минфин сохранит налоговые льготы для аграриев приграничных регионов до 2026 г. Замминистра финансов Алексей Сазанов пояснил, что это решение направлено на восстановление деятельности предприятий, пострадавших от действий вооруженных формирований и террористических актов.