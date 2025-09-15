Минфин сохранит льготу для аграриев приграничных регионов до 2026 года

Минфин сохранит льготу для аграриев приграничных регионов до 2026 годаОни смогут применять специальный налоговый режим, если получили ущерб от террористических атак
Минфин поддержал предложение продлить на 2026 г. действие законопроекта о сохранении статуса сельхозтоваропроизводителей (позволяет платить налоги по льготной ставке) для пострадавших от действий вооруженных формирований или террористических актов. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. «Готовы проработать вопрос ко второму чтению», отметил он, отвечая на предложение депутатов.
«Это время [продление льготы] нужно для того, чтобы восстановить работоспособность предприятий непосредственно на пострадавших территориях», – пояснил Сазанов. Он добавил, что муниципалитеты будут формировать перечень таких предприятий, а порядок включения в этот перечень будет устанавливаться актом соответствующего субъекта РФ.
Для получения льготы предприятие должно вести сельскохозяйственную деятельность, доход от которой должен превышать 70% от общего объема поступлений лица. Законопроект правительства к первому чтению предполагает, что предприниматели будут сохранять статус сельхозтоваропроизводителей в 2024 и 2025 гг., даже если пропорции их доходов изменились после приостановки деятельности из-за ущерба имуществу в результате терактов. Такие компании смогут платить единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), даже если перестали соответствовать условиям специального налогового режима из-за внешних угроз.
Действующие параметры ЕСХН предполагают ставку в 6%, при этом регионы права уменьшать ее вплоть до 0%. Налоговая база определяется как разница между доходами и расходами. ЕСХН заменяет налог на имущество для компаний и ИП, а также налог на прибыль и НДФЛ соответственно. Компании без статуса сельхозтоваропроизводителей уплачивают налог на добавленную стоимость (НДС), НДФЛ и налог на прибыль в полном размере. В 2025 г. основная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для большинства товаров и услуг – 20%, налог на прибыль стандартно составляет 25%, а дифференцированная ставка по НДФЛ может достигать от 13% до 22%.
Правкомиссия по законопроектной деятельности на заседании 29 июля одобрила эти поправки в Налоговый кодекс. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин ранее уже заявлял «Ведомостям», что необходимо распространить действие законопроекта на компании, пострадавшие в 2024 и 2025 гг.
Аграрный бизнес понес ущерб от атак ВСУ в Белгородской, Брянской и Курской областях на сумму более 5 млрд руб., сообщала в начале октября 2024 г. министр сельского хозяйства Оксана Лут во время правительственного часа в Совете Федерации. Она отметила, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Курской области. Погибшее поголовье скота в этом регионе оценивалось Минсельхозом в 3 млрд руб., рассказала Лут в интервью «Ведомостям» в ноябре прошлого года. Заявленный ущерб аграриям Брянской области составляет 400 млн руб., говорила она ранее. Потери агропромышленного комплекса Курской области превысили 90 млрд руб., заявил врио губернатора Александр Хинштейн в мае 2025 г.
Кабинет министров планирует выделить в 2025 г. 2,5 млрд руб. для компенсации аграриям Курской области понесенного ущерба. Глава правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение 13 февраля. Средства будут направлены на компенсацию ущерба 20 предприятиям от утраты поголовья сельскохозяйственных животных и объектов аквакультуры.
Пострадавшие регионы получают и ряд других мер поддержки, среди которых субсидии, пролонгация инвестиционных кредитов, отсрочка по уплате процентов и основного долга на срок до одного года, а также реструктуризация ранее выданных займов.
В начале июля Госдума приняла поправки в ФЗ «О развитии сельского хозяйства», согласно которым за такими предприятиями в 2025 и 2026 гг. сохраняется статус СТП. Эта мера позволила им сохранить право на получение отраслевых субсидий.