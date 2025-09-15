Минфин сохранит льготу для аграриев приграничных регионов до 2026 года

Действующие параметры ЕСХН предполагают ставку в 6%, при этом регионы права уменьшать ее вплоть до 0%. Налоговая база определяется как разница между доходами и расходами. ЕСХН заменяет налог на имущество для компаний и ИП, а также налог на прибыль и НДФЛ соответственно. Компании без статуса сельхозтоваропроизводителей уплачивают налог на добавленную стоимость (НДС), НДФЛ и налог на прибыль в полном размере. В 2025 г. основная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для большинства товаров и услуг – 20%, налог на прибыль стандартно составляет 25%, а дифференцированная ставка по НДФЛ может достигать от 13% до 22%.