Свинина в России начала дешеветь после длительного роста цен

За указанный период стоимость половины тушки свинины снизилась на 1% по сравнению с предыдущей неделей, до 216 руб. за кг. В то же время окорок подешевел на 2%, до 308 руб., грудинка – на 2%, до 242 руб., лопатка – на 2%, до 303 руб. и др.