Свинина в России начала дешеветь после длительного роста цен
В связи с сокращением продаж оптовые цены на свинину за неделю с 27 октября по 2 ноября снизились на 1-3%. Для сравнения – в начале июля свинина в опте дорожала на 12-30%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
За указанный период стоимость половины тушки свинины снизилась на 1% по сравнению с предыдущей неделей, до 216 руб. за кг. В то же время окорок подешевел на 2%, до 308 руб., грудинка – на 2%, до 242 руб., лопатка – на 2%, до 303 руб. и др.
Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт» Дмитрий Краснов рассказал «Коммерсанту», что цены на свинину на 15–20% выше прошлогодних. По подсчетам партнера по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбины Корягиной, с января 2021 г. к ноябрю 2025 г. цены на свинину выросли на 48%, до 400,13 руб. за кг.
Глава Минсельхоза Оксана Лут 28 октября сообщила, что в России восстанавливаются объемы производства свинины после спада из-за ситуации в Курской и Белгородской областях.