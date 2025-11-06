Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Свинина в России начала дешеветь после длительного роста цен

Ведомости

В связи с сокращением продаж оптовые цены на свинину за неделю с 27 октября по 2 ноября снизились на 1-3%. Для сравнения – в начале июля свинина в опте дорожала на 12-30%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

За указанный период стоимость половины тушки свинины снизилась на 1% по сравнению с предыдущей неделей, до 216 руб. за кг. В то же время окорок подешевел на 2%, до 308 руб., грудинка – на 2%, до 242 руб., лопатка – на 2%, до 303 руб. и др.

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт» Дмитрий Краснов рассказал «Коммерсанту», что цены на свинину на 15–20% выше прошлогодних. По подсчетам партнера по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбины Корягиной, с января 2021 г. к ноябрю 2025 г. цены на свинину выросли на 48%, до 400,13 руб. за кг.

Глава Минсельхоза Оксана Лут 28 октября сообщила, что в России восстанавливаются объемы производства свинины после спада из-за ситуации в Курской и Белгородской областях.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте