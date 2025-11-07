Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску на $1 трлн

На собрании Маск уделил особое внимание перспективам развития робототехники и искусственного интеллекта, заявив, что человекообразные роботы станут крупнейшим продуктом в истории. Однако эти технологии пока находятся в разработке, а компания в текущем году столкнулась со снижением продаж и прибыли. Маск настаивает на том, что ему нужны дополнительные акции, чтобы иметь больше контроля над компанией, а не потому, что он хочет стать еще богаче.