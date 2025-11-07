Газета
Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску на $1 трлн

Ведомости

Акционеры Tesla утвердили пакет выплат генеральному директору Илону Маску, который может сделать его первым в мире триллионером. На ежегодном собрании акционеров более 75% голосов было отдано за предложенную программу вознаграждения, сообщает телеканал CNN.

Маск, не получающий фиксированной зарплаты, сможет претендовать на дополнительно 423,7 млн акций компании в течение следующих 10 лет при выполнении определенных условий. Полный пакет акций может быть оценен в $1 трлн, если рыночная капитализация Tesla достигнет $8,5 трлн. Компании необходимо достичь серии операционных и финансовых показателей для полной выплаты.

Для достижения целевой капитализации акции Tesla должны вырасти на 466% от текущей стоимости. По данным рейтингов миллиардеров Bloomberg, Маск уже является самым богатым человеком в мире с состоянием около $473 млрд. Ранее совет директоров предупреждал, что без утверждения пакета выплат Маск мог рассмотреть возможность ухода с поста CEO.

На собрании Маск уделил особое внимание перспективам развития робототехники и искусственного интеллекта, заявив, что человекообразные роботы станут крупнейшим продуктом в истории. Однако эти технологии пока находятся в разработке, а компания в текущем году столкнулась со снижением продаж и прибыли. Маск настаивает на том, что ему нужны дополнительные акции, чтобы иметь больше контроля над компанией, а не потому, что он хочет стать еще богаче.

