Мировые цены на подсолнечное масло выросли до максимума с 2022 года

Одной из основных причин роста цен стало продолжающееся снижение экспорта Украины, которая является одним из его крупнейших производителей и поставщиков в мире. Экспорт снижается с декабря 2024 г. В последние месяцы он опустился до многолетних минимумов. В сентябре на мировой рынок поставлено 203 400 т подсолнечного масла, что в 1,8 раза ниже уровня годом ранее. С начала 2025 г. поставки Украины составили 3,1 млн т против 4,5 млн т за девять месяцев 2024 г.