Мировые цены на подсолнечное масло выросли до максимума с 2022 года
Стоимость подсолнечного масла в октябре 2025 г. выросла на 3,4% и достигла $1357 за тонну на фоне обвала поставок с Украины. Это максимальное значение с октября 2022 г. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка и минсельхоза страны.
Одной из основных причин роста цен стало продолжающееся снижение экспорта Украины, которая является одним из его крупнейших производителей и поставщиков в мире. Экспорт снижается с декабря 2024 г. В последние месяцы он опустился до многолетних минимумов. В сентябре на мировой рынок поставлено 203 400 т подсолнечного масла, что в 1,8 раза ниже уровня годом ранее. С начала 2025 г. поставки Украины составили 3,1 млн т против 4,5 млн т за девять месяцев 2024 г.
10 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр ценовых индексов писал, что цена поставок за границу подсолнечного масла, произведенного в России, в начале октября 2025 г. достигла $1210 за тонну. Это на 23% больше год к году и является максимальным значением с ноября 2022 г.
Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт консалтинг» Дмитрий Краснов связал рост цен с повышенным мировым спросом на растительные масла. Рост стоимости обусловлен и прогнозами по снижению урожая подсолнечника в Черноморском регионе. Ожидаемый урожай подсолнечника на Украине находится на уровне 11,4 млн т. Это минимальное значение за последние 10 лет. Кроме того, прогнозируется сокращение урожая подсолнечника в Турции на 10% до 1,2 млн т.
По данным OleoScope, объем экспорта подсолнечного масла из РФ в сентябре составил 130 000–150 000 т (-30% по сравнению с сентябрем 2024 г.) Поставки российского подсолнечного масла за девять месяцев 2025 г. упали на 34% до 2,55 млн т.