Экспортная стоимость подсолнечного масла из России выросла за год на 23%

По данным OleoScope, объем экспорта подсолнечного масла из России в сентябре, составил 130 000–150 000 т, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Поставки российского подсолнечного масла в январе-сентябре сократились на 34% и достигли 2,55 млн т. Экспорт из России подсолнечного масла с сентября 2025 г. по август 2026 г. может составить 5,2 млн т и вырасти на 10,2% год к году.