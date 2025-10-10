Экспортная стоимость подсолнечного масла из России выросла за год на 23%
Стоимость поставок за границу подсолнечного масла, произведенного в России, в начале октября 2025 г. достигла $1210 за тонну, что на 23% больше год к году. Это максимальное значение с ноября 2022 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ).
В «Совэконе» среднюю экспортную цену подсолнечного масла по итогам недели оценили в $1170 за тонну, что на 17% больше год к году. По оценке аналитической компании OleoScope, стоимость подсолнечного масла на базе FOB Черное море с начала сентября выросла на $5–10 за тонну до $1290 к 8 октября. Индикатор Минсельхоза для расчета экспортной пошлины в октябре составил $1130 за тонну.
Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт консалтинг» Дмитрий Краснов связал рост цен с повышенным мировым спросом на растительные масла. Партнер практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Владимир Шафоростов напомнил, что основными покупателями российского масла являются Турция, Китай, страны Ближнего Востока и Северной Африки. Также активизировали закупки Индия и Иран. Старший аналитик ЦЦИ Екатерина Захарова рассказала, что в октябре Индия активно закупает масло перед началом сезона осенних фестивалей.
Кроме того, рост цен обусловлен прогнозами по снижению урожая подсолнечника в Черноморском регионе. Ожидаемый урожай подсолнечника на Украине установлен на уровне 11,4 млн т, что является минимальным значением за последние 10 лет. Прогнозируется также сокращение урожая подсолнечника в Турции на 10% до 1,2 млн т.
По данным OleoScope, объем экспорта подсолнечного масла из России в сентябре, составил 130 000–150 000 т, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Поставки российского подсолнечного масла в январе-сентябре сократились на 34% и достигли 2,55 млн т. Экспорт из России подсолнечного масла с сентября 2025 г. по август 2026 г. может составить 5,2 млн т и вырасти на 10,2% год к году.
19 сентября «Ведомости Юг» писали, что в Краснодарском крае за первые семь месяцев 2025 г. произвели 652 600 т нерафинированного растительного масла. Это на 18,5% меньше, чем годом ранее. Несмотря на сокращение объемов производства в регионе, предприятия активно экспортировали растительные масла. За первые шесть месяцев 2025 г. экспорт составил 301 000 т, что на 18% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.