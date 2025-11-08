Все государственные ТЭС Украины прекратили работу

8 ноября Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Для ударов применяли высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, включая беспилотники и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».