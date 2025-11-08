Газета
Все государственные ТЭС Украины прекратили работу

Ведомости

Все государственные тепловые электростанции Украины остановлены, сообщила компания «Центрэнерго» в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – говорится в сообщении компании.

В «Центрэнерго» пояснили, что остановка всех государственных ТЭС произошла из-за массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре.

8 ноября Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Для ударов применяли высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, включая беспилотники и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

По данным ведомства, поражены предприятия оборонной промышленности и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу. Военные поясняли, что все цели ударов были достигнуты.

