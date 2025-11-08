Газета
Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по ВПК Украины в ответ на атаки ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, для удара применялось высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, а также объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – пояснили в Минобороны.

7 ноября российские военные также нанесли семь групповых ударов по объектам ВПК Украины. В результате были поражены также объекты энергетического комплекса, транспортная инфраструктура, используемая ВСУ, военные аэродромы, ремонтные базы вооружения, сборочные цеха, склады беспилотников и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

