Политика

Российские военные нанесли ответный удар по объектам ВПК Украины

В ответ на атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории РФ российские военные нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.

В результате ударов пострадали также объекты газо-энергетического комплекса Украины, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, ремонтная база вооружения, цеха сборки, места хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

По данным ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ использовали для ударов высокоточной оружие и БПЛА. 

Силы ПВО за пять часов сбили 14 беспилотников над регионами РФ

Политика / Международные отношения

7 ноября Минобороны также сообщило, что российские военные установили контроль над селом Успеновка в Запорожской области. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ. В результате этих действий они взяли населенный пункт.

5 ноября в ведомстве заявили, что украинские подразделения несут серьезные потери под ударами российских сил и не имеют иных вариантов спасения, кроме добровольной сдачи в плен.

