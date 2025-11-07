Российские военные нанесли ответный удар по объектам ВПК Украины

7 ноября Минобороны также сообщило, что российские военные установили контроль над селом Успеновка в Запорожской области. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ. В результате этих действий они взяли населенный пункт.