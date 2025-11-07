Российские военные нанесли ответный удар по объектам ВПК Украины
В ответ на атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории РФ российские военные нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.
В результате ударов пострадали также объекты газо-энергетического комплекса Украины, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, ремонтная база вооружения, цеха сборки, места хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.
По данным ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ использовали для ударов высокоточной оружие и БПЛА.
7 ноября Минобороны также сообщило, что российские военные установили контроль над селом Успеновка в Запорожской области. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ. В результате этих действий они взяли населенный пункт.
5 ноября в ведомстве заявили, что украинские подразделения несут серьезные потери под ударами российских сил и не имеют иных вариантов спасения, кроме добровольной сдачи в плен.