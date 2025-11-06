Силы ПВО за пять часов сбили 14 беспилотников над регионами РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 12:00 по 17:00 мск перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Семь БПЛА сбили над территорией Брянской области, еще пять – над Курским регионом. По одному беспилотнику уничтожили над Ростовской областью и Башкирией.
В период с 8:00 до 12:00 мск силы ПВО ликвидировали три беспилотника вооруженных сил Украины. Атаки двух беспилотников были отражены в небе над Курской областью. Еще один БПЛА российские военные нейтрализовали над территорией Башкирии.
6 ноября в аэропорту Уфы действовали ограничения на полеты воздушных средств. Об их отмене в 10:07 мск сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Меры безопасности продолжали свое действие около 3,5 часа.