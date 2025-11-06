Росавиация сняла ограничения для аэропорта Уфы
С аэропорта Уфы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Сообщение о вводе ограничений он опубликовал в 6:32 мск, а об отмене – в 10:07. Таким образом, меры действовали около 3,5 часа.
Вечером 5 ноября мера была введена в аэропорту Волгограда. Утром 6 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Нижнекамска («Бегишево»), Оренбурга и Уфы. В течение ночи ограничения были установлены в воздушных гаванях Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Краснодара («Пашковский»), Самары («Курумоч»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Ярославля («Туношна»), Иванова («Южный»), Саратова («Гагарин»).
Минобороны сообщало, что в ночь на 6 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.