Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения для аэропорта Уфы

Ведомости

С аэропорта Уфы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Сообщение о вводе ограничений он опубликовал в 6:32 мск, а об отмене – в 10:07. Таким образом, меры действовали около 3,5 часа.

Вечером 5 ноября мера была введена в аэропорту Волгограда. Утром 6 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Нижнекамска («Бегишево»), Оренбурга и Уфы. В течение ночи ограничения были установлены в воздушных гаванях Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Краснодара («Пашковский»), Самары («Курумоч»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Ярославля («Туношна»), Иванова («Южный»), Саратова («Гагарин»).

Минобороны сообщало, что в ночь на 6 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь