Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских дрона в период с 8:00 до 12:00 мск, сообщили в Минобороны России.

Атаки двух беспилотников были отражены в небе над Курской областью. Еще один БПЛА российские военные нейтрализовали над территорией Башкортостана.

6 ноября в аэропорту Уфы действовали ограничения на полеты воздушных средств. Об их отмене в 10:07 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Меры безопасности продолжали свое действие около 3,5 часа.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 6 ноября системы ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа над девятью российскими регионами. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте