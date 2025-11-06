Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над регионами России
Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских дрона в период с 8:00 до 12:00 мск, сообщили в Минобороны России.
Атаки двух беспилотников были отражены в небе над Курской областью. Еще один БПЛА российские военные нейтрализовали над территорией Башкортостана.
6 ноября в аэропорту Уфы действовали ограничения на полеты воздушных средств. Об их отмене в 10:07 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Меры безопасности продолжали свое действие около 3,5 часа.
По данным оборонного ведомства, в ночь на 6 ноября системы ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа над девятью российскими регионами.