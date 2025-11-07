Российские военные взяли под контроль Успеновку в Запорожской области
Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над селом Успеновка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этих действий они взяли населенный пункт.
31 октября российские силы взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области. 29 октября российские военные заняли Вишневое в Днепропетровской области. 27 октября подразделения «Востока» установили контроль над Новониколаевкой и Привольным в Запорожской области, а также селом Егоровка в Днепропетровской области.