Главная / Политика /

Российские военные взяли под контроль Успеновку в Запорожской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над селом Успеновка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этих действий они взяли населенный пункт.

31 октября российские силы взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области. 29 октября российские военные заняли Вишневое в Днепропетровской области. 27 октября подразделения «Востока» установили контроль над Новониколаевкой и Привольным в Запорожской области, а также селом Егоровка в Днепропетровской области.

