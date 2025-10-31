Войска РФ взяли под контроль Новоалександровку в Днепропетровской области

Продвижение российских войск продолжается на нескольких направлениях. 30 октября Минобороны сообщало о том, что военные России заняли Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской. Ведомство отмечало, что Садовое перешло под контроль благодаря действиям подразделений группировки «Запад». А наступление в Запорожье обеспечили силы группировки «Восток», продвинувшиеся в глубину обороны противника.