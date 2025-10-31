Газета
Главная / Политика /

Войска РФ взяли под контроль Новоалександровку в Днепропетровской области

Ведомости

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Продвижение российских войск продолжается на нескольких направлениях. 30 октября Минобороны сообщало о том, что военные России заняли Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской. Ведомство отмечало, что Садовое перешло под контроль благодаря действиям подразделений группировки «Запад». А наступление в Запорожье обеспечили силы группировки «Восток», продвинувшиеся в глубину обороны противника.

29 октября российские военные заняли Вишневое в Днепропетровской области. 27 октября подразделения «Востока» установили контроль над Новониколаевкой и Привольным в Запорожской области, а также селом Егоровка в Днепропетровской области.

