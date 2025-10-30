Газета
Главная / Политика /

Российские войска взяли под контроль Красногорское и Садовое

Ведомости

ВС России взяли населенные пункты Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской. Об этом сообщает Минобороны.

Садовое удалось взять под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Запад», населенный пункт в Запорожье - благодаря бойцам «Востока», они продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли населенный пункт.

29 октября российские войска взяли под контроль Вишневое в Днепропетровской области. 27 октября подразделения «Востока» установили контроль над селом Новониколаевка и поселком Привольное в Запорожье, а также над селом Егоровка в Днепропетровской области.

