Минобороны: у зажатых в «котлах» бойцов ВСУ единственный шанс спастись – сдаться
В Минобороны России заявили, что слова президента Украины Владимира Зеленского о «зачистке» «до 60 русских» в Купянске свидетельствуют либо о потере им связи с реальностью, либо о попытке скрыть реальную ситуацию для украинской и западной аудитории.
В ведомстве отметили, что тут есть только два варианта. Первый – Зеленский «слушает лживые доклады Сырского и не владеет обстановкой на земле». Второй же заключается в том, что он, напротив, понимает положение ВСУ и «ценой гибели в "котлах" тысяч украинских военных пытается скрыть правду».
«Иначе расценивать его слова "мы все зачистим", – нельзя», – пояснили в военном ведомстве.
В Минобороны добавили, что положение украинских группировок, находящихся в районах Купянска и Красноармейска, стремительно ухудшается. Как отметили в ведомстве, украинские подразделения несут серьезные потери под ударами российских сил и не имеют иных вариантов спасения, кроме добровольной сдачи в плен.
1 ноября сообщалось, что военные ВСУ, окруженные в Красноармейске (Покровске), начали сдаваться в плен. Один из сдавшихся, Вячеслав Кревенко, заявил, что они поняли, что командир их давно бросил. Вместе с напарником они пытались организовать оборону в частном доме, но потом решили, что лучше сдаться.
В тот же день Минобороны сообщило о пресечении попытки высадки украинского спецназа с вертолета у Красноармейска. По данным ведомства, группа из 11 человек, высадившихся примерно в 1 км северо-западнее города, была уничтожена.
31 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинский МИД признал катастрофической ситуацию в Красноармейске, Димитрове (Мирнограде) и Купянске. Так они расценили запрет Киевом въезда представителей СМИ на территорию, где заблокированы украинские военные.