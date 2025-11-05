Минобороны: у зажатых в «котлах» бойцов ВСУ единственный шанс спастись – сдаться

В ведомстве отметили, что тут есть только два варианта. Первый – Зеленский «слушает лживые доклады Сырского и не владеет обстановкой на земле». Второй же заключается в том, что он, напротив, понимает положение ВСУ и «ценой гибели в "котлах" тысяч украинских военных пытается скрыть правду».