Минобороны заявило о признании Киевом катастрофичности ситуации в Красноармейске
Заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, в котором Киев пригрозил иностранным и украинским СМИ при пытках посетить Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград) и Купянск, говорит о признании украинской стороной катастрофичности ситуации в регионе. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что таким заявлением украинский МИД подтвердил, что иных возможностей въезда или выезда из «котлов» журналистов и самих военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), кроме как по российским «коридорам безопасности», не осталось.
По мнению Минобороны, запрет въезда представителей СМИ на территорию, где заблокированы украинские военные, необходим Киеву, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте, а также для обмана международной общественности и жителей Украины.
«Конечной же целью этих действий является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств», – говорится в сообщении.
30 октября Минобороны сообщило, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина было принято решение обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где ведутся активные боевые действия.
Уточнялось, что российское командование готово временно приостановить боевые действия на 5–6 часов, чтобы обеспечить безопасный доступ и последующий выезд журналистов.
В тот же день украинский МИД рекомендовал журналистам не посещать указанные города. Тихий заявил, что любые визиты СМИ на территорию, подконтрольную России, без разрешения Украины – нарушение законодательства и международного права. Представитель МИД Украины сказал, что они будут иметь долгосрочные репутационные последствия.