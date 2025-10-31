Минобороны заявило о признании Киевом катастрофичности ситуации в Красноармейске

В тот же день украинский МИД рекомендовал журналистам не посещать указанные города. Тихий заявил, что любые визиты СМИ на территорию, подконтрольную России, без разрешения Украины – нарушение законодательства и международного права. Представитель МИД Украины сказал, что они будут иметь долгосрочные репутационные последствия.