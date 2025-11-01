Минобороны рассказало о попытке высадить спецназ ГУР с вертолета в Покровске
Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций украинской разведки у Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны. Вчера кадры с высадкой публиковали украинские СМИ.
По данным ведомства, сотрудники разведки Украины планировали высадиться в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, были уничтожены, отметили в Минобороны.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 31 октября заявил, что украинский МИД признал катастрофичность ситуации в Красноармейске, Димитрове (Мирнограде) и Купянске, где заблокированы военные вооруженных сил Украины (ВСУ).
30 октября Минобороны сообщило, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина было принято решение обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где ведутся активные боевые действия.
Уточнялось, что российское командование готово временно приостановить боевые действия на 5–6 часов, чтобы обеспечить безопасный доступ и последующий выезд журналистов.
В тот же день украинский МИД рекомендовал журналистам не посещать указанные города. Представитель украинского ведомства Георгий Тихий заявил, что любые визиты СМИ на территорию, подконтрольную России, без разрешения Украины – нарушение законодательства и международного права. Представитель МИД Украины сказал, что они будут иметь долгосрочные репутационные последствия.