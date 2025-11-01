Газета
Украинские военные начали сдаваться в плен в Красноармейске

Ведомости

Военные вооруженных сил Украины (ВСУ), которые оказались в окружении в городе Красноармейск (Покровск), начали сдаваться в плен российской стороне. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает «РИА Новости». 

«Я понял, что командир нас давно бросил. Мы с напарником пытались организовать оборону в частном доме. Но потом решили, что лучше сдаться», – рассказал один из пленных Вячеслав Кревенко, призвав своих сослуживцев последовать его примеру.

1 ноября Минобороны сообщило, что ВС РФ пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций украинской разведки у Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике (ДНР). По данным ведомства, спецназ Украины планировал высадиться в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. Все 11 человек, высадившихся с вертолета, были уничтожены, отметили в Минобороны.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 31 октября заявил, что украинский МИД признал катастрофичность ситуации в Красноармейске, Димитрове (Мирнограде) и Купянске, где заблокированы военные ВСУ.

