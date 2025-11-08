Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено по двум линиям
Запорожская атомная электростанция вновь получает внешнее энергоснабжение по двум высоковольтным линиям. Об этом сообщили представители станции.
По их данным, восстановление линий электропередачи существенно повысило устойчивость энергосистемы ЗАЭС и надежность обеспечения собственных нужд станции. Линия «Днепровская», отключенная на 30 суток в результате обстрелов, была успешно восстановлена и подключена 23 октября. 8 ноября в работу ввели вторую линию – «Ферросплавная-1», находившуюся в отключении с 7 мая.
«Наличие двух работающих линий электропередачи создает необходимый резерв и значительно повышает надежность внешнего энергоснабжения ЗАЭС, что является ключевым фактором для обеспечения безопасной эксплуатации станции наряду с прекращением обстрелов киевским режимом», – отметили на ЗАЭС.
6 ноября Служба внешней разведки России сообщала, что западные спецслужбы готовят провокацию на Запорожской АЭС с целью обвинить Россию в «ядерной катастрофе». Среди сценариев называлось возможное расплавление активной зоны реакторов. Отмечалось, что цель этого – изменить негативный для Запада ход украинского конфликта и его восприятие общественностью.