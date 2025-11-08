Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено по двум линиям

По их данным, восстановление линий электропередачи существенно повысило устойчивость энергосистемы ЗАЭС и надежность обеспечения собственных нужд станции. Линия «Днепровская», отключенная на 30 суток в результате обстрелов, была успешно восстановлена и подключена 23 октября. 8 ноября в работу ввели вторую линию – «Ферросплавная-1», находившуюся в отключении с 7 мая.