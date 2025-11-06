Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

СВР: Запад готовит диверсию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в ядерной катастрофе

Ведомости

Запад готовится сделать Россию ответственной за возможную аварию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), совершив диверсию руками Украины, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Одним из возможных вариантов «головной центр» рассматривает расплавление активной зоны ядерных реакторов ЗАЭС. Отмечается, что цель этого – «изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью».

Как пишет СВР, британский аналитический центр Chatham House (организация признана нежелательной на территории РФ) уже провел компьютерное моделирование последствий расплавления. С учетом розы ветров радиоактивное облако накроет западные области Украины и приграничные страны ЕС.

Наиболее сложным на Западе, по словам ведомства, считают то, каким образом возложить на Россию ответственность за катастрофу. В Chatham House готовят аргументацию на случай любого развития событий, чтобы западная общественность однозначно заняла сторону Украины.

23 октября высоковольтную линию электропередачи «Днепровская» ввели в работу после ремонта. ЗАЭС начала получать электроснабжение после 30 дней полного отсутствия внешнего питания после «огневого воздействия» ВСУ. На время восстановления Украина дала гарантии безопасности после «длительных и непростых консультаций». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала посреднические усилия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте