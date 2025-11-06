СВР: Запад готовит диверсию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в ядерной катастрофе
Запад готовится сделать Россию ответственной за возможную аварию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), совершив диверсию руками Украины, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Одним из возможных вариантов «головной центр» рассматривает расплавление активной зоны ядерных реакторов ЗАЭС. Отмечается, что цель этого – «изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью».
Как пишет СВР, британский аналитический центр Chatham House
Наиболее сложным на Западе, по словам ведомства, считают то, каким образом возложить на Россию ответственность за катастрофу. В Chatham House готовят аргументацию на случай любого развития событий, чтобы западная общественность однозначно заняла сторону Украины.
23 октября высоковольтную линию электропередачи «Днепровская» ввели в работу после ремонта. ЗАЭС начала получать электроснабжение после 30 дней полного отсутствия внешнего питания после «огневого воздействия» ВСУ. На время восстановления Украина дала гарантии безопасности после «длительных и непростых консультаций». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала посреднические усилия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.