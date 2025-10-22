Захарова отметила посредничество Гросси при восстановлении ЗАЭС

Последняя работающая высоковольтная ЛЭП была отключена 23 сентября в результате «огневого воздействия» вооруженных сил Украины. С того момента ЗАЭС была полностью отрезана от внешнего энергоснабжения и получала электроэнергию от резервных дизель-генераторов.