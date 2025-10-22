Захарова отметила посредничество Гросси при восстановлении ЗАЭС
На Запорожской АЭС установлен режим тишины для восстановления поврежденной линии электропередач, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины», – рассказала она.
Захарова отметила посреднические усилия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которые позволили обеспечить безопасность ремонтных работ. Официальный представитель МИДа выразила надежду, что так будет и дальше.
Последняя работающая высоковольтная ЛЭП была отключена 23 сентября в результате «огневого воздействия» вооруженных сил Украины. С того момента ЗАЭС была полностью отрезана от внешнего энергоснабжения и получала электроэнергию от резервных дизель-генераторов.
18 октября начались восстановительные работы на поврежденной высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». Тогда на ЗАЭС отметили работу российских дипломатов, госкорпорации «Росатом» и экспертов МАГАТЭ, которые помогли согласовать «политические и технические условия» для восстановления энергоснабжения.