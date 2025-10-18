Газета
Главная / Политика /

Запорожская АЭС подтвердила начало восстановления ЛЭП

Ведомости

Персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и специалисты компании «Россети» приступили к ремонтно-восстановительным работам на поврежденной высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». Об этом сообщает Telegram-канал станции.

Ранее о начале ремонта сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, работы начались после «четырехнедельного простоя» и в связи с установлением «локальных зон прекращения огня».

«Ключевую роль в обеспечении проведения этих работ в зоне активных обстрелов со стороны ВСУ играет Министерство обороны РФ. Без гарантий безопасности, обеспеченных военными, работа энергетиков была бы невозможна», – говорится в заявлении станции.

ЗАЭС также отметили работу российских дипломатов, госкорпорации «Росатом» и экспертам МАГАТЭ, которые помогли согласовать «политические и технические условия» для восстановления энергоснабжения.

Последняя работающая высоковольтная ЛЭП была отключена 23 сентября в результате «огневого воздействия» вооруженных сил Украины, напомнили на станции. С того момента ЗАЭС полностью отрезана от внешнего энергоснабжения и получает электроэнергию от резервных дизель-генераторов.

