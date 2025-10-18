Гросси сообщил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС
На Запорожской АЭС начался ремонт поврежденных линий электропередачи, ведущих к станции, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его заявление приводит аккаунт агентства в X.
По словам Гросси, работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи, ведущих к Запорожской АЭС, начались после «четырехнедельного простоя» и в связи с установлением «локальных зон прекращения огня».
«Восстановление внешнего электроснабжения критически важно для ядерной безопасности. Обе стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию сложного плана ремонта», – говорится в сообщении.
С 23 сентября ЗАЭС получает энергию от резервных дизель-генераторов из-за обстрелов. Руководство атомной электростанции предупреждало, что отсутствие внешнего электропитания создает угрозу ядерной безопасности.
9 октября Гросси объявил о начале работ по восстановлению внешнего электроснабжения на ЗАЭС через линии «Днепровская» и «Ферросплавная-1». По его словам, Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ для решения вопроса энергоснабжения станции. Глава агентства указал, что никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации.