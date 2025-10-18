Гросси сообщил о начале ремонта поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС

9 октября Гросси объявил о начале работ по восстановлению внешнего электроснабжения на ЗАЭС через линии «Днепровская» и «Ферросплавная-1». По его словам, Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ для решения вопроса энергоснабжения станции. Глава агентства указал, что никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации.