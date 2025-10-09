Газета
МАГАТЭ: начались работы по восстановлению внешнего электроснабжения ЗАЭС

Ведомости

На Запорожской атомной электростанции начались работы по восстановлению внешнего электроснабжения, прерванного в сентябре. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«После интенсивных консультаций начался процесс, ведущий к восстановлению внешнего электроснабжения – через линии «Днепровская» и «Ферросплавная-1», – отметил Гросси.

Он подчеркнул, что Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с агентством для решения вопроса энергоснабжения станции. По его словам, никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации в этом отношении.

С 23 сентября ЗАЭС получает энергию от резервных дизель-генераторов из-за обстрелов со стороны Украины. Руководство станции предупреждало, что отсутствие внешнего электропитания создает угрозу ядерной безопасности.

6 октября специалисты МАГАТЭ, находящиеся на станции, зафиксировали артиллерийские обстрелы: по их данным, два взрыва произошли примерно в 1,25 км от периметра ЗАЭС.

