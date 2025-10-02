На ЗАЭС анонсировали введение в эксплуатацию двух резервных генераторов
Сейчас завершается работа по ремонту двух резервных генераторов на Запорожской АЭС. В ближайшие часы их введут в эксплуатацию. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук в эфире телеканала «Россия 24».
Он также заявил, что на ЗАЭС существует угроза ядерной безопасности. Это связано с отсутствием внешнего энергоснабжения. По его слова, сейчас ситуация контролируется персоналом.
Кроме того, по словам Черничука, существует риск, что при обстреле со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) будут повреждены дизель-генераторы, которые необходимы для работы ЗАЭС.
Электроснабжение ЗАЭС с 23 сентября осуществляется от резервных дизель-генераторов из-за украинских обстрелов. Уточняется, что функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме, радиационная обстановка на промплощадке станции и прилегающей территории остается в пределах нормы.
27 сентября российская администрация ЗАЭС сообщила, что станция располагает достаточным запасом дизельного топлива для работы генераторов в автономном режиме. «На площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме», – говорилось в сообщении.