На Запорожской АЭС зафиксировали артиллерийские обстрелы
Команда Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) зафиксировала артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС. Об этом заявило агентство в соцсети X.
В сообщении говорится, что инспекторы организации слышали несколько раундов входящих и исходящих артиллерийских обстрелов. По данным МАГАТЭ, руководство станции заявило о двух обстрелах на расстоянии в 1,25 км от периметра станции.
С 23 сентября в связи с украинскими обстрелами электроснабжение ЗАЭС производится от резервных дизель-генераторов. По словам руководства, из-за отсутствия внешнего энергоснабжения на станции существует угроза ядерной безопасности.
Президент России Владимир Путин заявил на заседании клуба «Валдай», что в Киеве должны задуматься о наличии на территории Украины АЭС и о том, что Россия может ответить зеркально на украинские удары по ЗАЭС.