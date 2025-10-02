Газета
Главная / Политика /

Путин: Россия может ответить зеркально на удары по ЗАЭС

Ведомости

В Киеве должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и «что мешает нам» ответить зеркально на украинские удары по Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Путин назвал опасной игрой регулярные обстрелы ВСУ территории ЗАЭС. При этом присутствующие там сотрудники МАГАТЭ «помалкивают» об украинских ударах.

«На той стороне люди тоже должны понимать, что если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающие атомные электростанции, на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально. Пусть задумаются над этим», – сказал российский президент.

Из-за украинских обстрелов электроснабжение ЗАЭС с 23 сентября осуществляется от резервных дизель-генераторов. При этом, по словам руководства, на ЗАЭС существует угроза ядерной безопасности. Это связано с отсутствием внешнего энергоснабжения.

