Общество

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Ведомости

Высоковольтную линию электропередачи «Днепровская» ввели в работу после ремонта. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) начала получать электроснабжение после 30 дней полного отсутствия внешнего питания, сообщили представители станции.

При этом, по их данным, ремонтники продолжают работать на второй ЛЭП 330 кВ «Ферросплавная-1». Все это время энергоснабжение станции осуществлялось от резервных дизель-генераторов.

Как отмечает станция, режима тишины удалось достичь благодаря посредническим услугам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. После длительных и непростых консультаций Украина согласилась предоставить гарантии безопасности ЗАЭС. «Надеемся, что так будет и дальше при восстановлении линии электропередачи «Ферросплавная-1», – указала станция.

22 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила усилия Гросси, которые позволили обеспечить безопасность ремонтных работ. Она подтвердила. что консультации были непростыми.

Последняя работающая высоковольтная ЛЭП была отключена 23 сентября после «огневого воздействия» ВСУ. Восстановительные работы начались только 18 октября. На ЗАЭС тогда оценили работу российских дипломатов, госкорпорации «Росатом» и экспертов МАГАТЭ по согласованию условий для ремонта.

