ФАС согласовала торгово-сбытовые политики производителей минудобрений
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала торгово-сбытовые политики производителей минудобрений. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Предельные цены зафиксированы на уровне 2022 г.
Правительство продлило ограничения на экспорт удобрений до 31 мая 2026 г., поэтому производителям необходимо согласовывать торговые политики с антимонопольной службой. ФАС также подготовила методические рекомендации по разработке таких политик, включая формулу ценообразования.
6 мая 2023 г. надзорное ведомство приняло решение о продлении фиксации цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке. Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие в России. Они предусматривали уровень цен на уровне не выше за период май – июль 2021 г. и их индексацию в июне, сентябре 2022 г. В 2023 и 2024 гг. индексация не проводилась.