ФАС согласовала торгово-сбытовые политики производителей минудобрений

6 мая 2023 г. надзорное ведомство приняло решение о продлении фиксации цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке. Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие в России. Они предусматривали уровень цен на уровне не выше за период май – июль 2021 г. и их индексацию в июне, сентябре 2022 г. В 2023 и 2024 гг. индексация не проводилась.