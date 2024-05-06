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ФАС России продлит фиксацию цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлевает фиксацию цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке в связи с постановлением кабмина о квотах на их вывоз. Об этом ведомство сообщило на сайте.

«Также ФАС России на еженедельной основе проводит мониторинг цен. Факты превышения предельных цен не выявлены», – указано в сообщении службы.

Соответствующее постановление правительства было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце апреля 2024 г. с целью обеспечения продовольственной безопасности страны. Оно продлило квоты до 30 ноября 2024 г.

Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие на внутрироссийском рынке. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май – июль 2021 г. и их индексацию в июне, сентябре 2022 г. Сейчас индексация не предусмотрена.

Российская ассоциация производителей удобрений летом прошлого года предлагала отменить квоты на экспорт. Но Минпромторг в феврале 2024 г., как писали «Ведомости», поддержал только упрощение оформления документов на вывоз удобрений. В конце марта министерство предложило продлить действие квот до 30 ноября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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