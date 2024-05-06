ФАС России продлит фиксацию цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлевает фиксацию цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке в связи с постановлением кабмина о квотах на их вывоз. Об этом ведомство сообщило на сайте.
«Также ФАС России на еженедельной основе проводит мониторинг цен. Факты превышения предельных цен не выявлены», – указано в сообщении службы.
Соответствующее постановление правительства было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце апреля 2024 г. с целью обеспечения продовольственной безопасности страны. Оно продлило квоты до 30 ноября 2024 г.
Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие на внутрироссийском рынке. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май – июль 2021 г. и их индексацию в июне, сентябре 2022 г. Сейчас индексация не предусмотрена.
Российская ассоциация производителей удобрений летом прошлого года предлагала отменить квоты на экспорт. Но Минпромторг в феврале 2024 г., как писали «Ведомости», поддержал только упрощение оформления документов на вывоз удобрений. В конце марта министерство предложило продлить действие квот до 30 ноября 2024 г.