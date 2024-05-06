ФАС России продлит фиксацию цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке

Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие на внутрироссийском рынке. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май – июль 2021 г. и их индексацию в июне, сентябре 2022 г. Сейчас индексация не предусмотрена.