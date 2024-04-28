Кабмин продлил квоты на вывоз из России минудобрений по 30 ноября

Кабмин продлил квоты на вывоз из России минудобрений по 30 ноябряМера необходима для обеспечения продовольственной безопасности страны
Правительство России продлило квоты на экспорт азотных и сложных минеральных удобрений, которые должны были действовать до 1 июня, по 30 ноября. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке и обеспечение продовольственной безопасности страны, следует из документа.
Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 млн т, в том числе для азотных удобрений – более 12,4 млн т, для сложных – около 7,3 млн т. Их распределением между участниками внешнеторговой деятельности поручено заняться Минпромторгу. Отмечается, что квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.
Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие на внутрироссийском рынке. Текущая квота на экспорт в 16,95 млн т действует с 1 декабря 2023 г. до 31 мая 2024 г.
Российская ассоциация производителей удобрений летом прошлого года предлагала отменить квоты на экспорт. Но Минпромторг в феврале 2024 г., как писали «Ведомости», поддержал только упрощение оформления документов на вывоз удобрений. В конце марта министерство предложило продлить действие квот до 30 ноября 2024 г.