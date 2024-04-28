Кабмин продлил квоты на вывоз из России минудобрений по 30 ноября

Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие на внутрироссийском рынке. Текущая квота на экспорт в 16,95 млн т действует с 1 декабря 2023 г. до 31 мая 2024 г.