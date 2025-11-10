Выручка России от экспорта сыра и творога за восемь месяцев выросла на 17%

5 ноября гендиректор национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов заявил, что импорт российских молочных продуктов снизится в 2025 г. на 9%. Он пояснил, что на отрасль в течение года повлияли более медленные темпы роста доходов бизнеса и увеличение цен на молочную продукцию. Белов отметил, что спрос на эти товары в I квартале упал примерно на 5%. Объемы потребления выровнялись в отношении 2024 г. только к октябрю.