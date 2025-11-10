Выручка России от экспорта сыра и творога за восемь месяцев выросла на 17%
Россия по итогам восьми месяцев 2025 г. экспортировала более 21 000 т сыра и творога почти на $110 млн. Это на 17% больше, чем за такой же период 2024 г. Об этом сообщает «Агроэкспорт».
По данным федерального центра, в последние годы страна увеличивает экспорт сыров и творога. Исключением стали 2022 и 2023 гг., когда отгрузки в натуральном выражении сокращались.
Лидерами по закупкам продукции являются Казахстан и Белоруссия. В 2024 г. в топ-10 также вошли Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Китай, Грузия, Туркмения, Таджикистан. В то же время его покинули Монголия и Украина.
5 ноября гендиректор национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов заявил, что импорт российских молочных продуктов снизится в 2025 г. на 9%. Он пояснил, что на отрасль в течение года повлияли более медленные темпы роста доходов бизнеса и увеличение цен на молочную продукцию. Белов отметил, что спрос на эти товары в I квартале упал примерно на 5%. Объемы потребления выровнялись в отношении 2024 г. только к октябрю.
Молочная отрасль – ключевая отрасль, исходя из размера поддержки со стороны государства и различных программ. В январе вице-премьер Дмитрий Патрушев говорил, что объем господдержки в 2024 г. вырос по сравнению с 2023 г. почти в 1,5 раза до более 80 млрд руб.