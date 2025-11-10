Фотосъемку проверок бизнеса обяжут вести через приложение «Инспектор»

20 октября Григоренко отмечал, что количество проверок бизнеса остается рекордно низким даже после отмены моратория в 2025 г. С начала года инспекторы провели 201 000 проверок – на 5000 меньше, чем за аналогичный период 2024 г. По его словам, система контроля полностью перешла на риск-ориентированный подход: плановые проверки проводятся только на объектах чрезвычайно высокого и высокого риска.