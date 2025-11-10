Фотосъемку проверок бизнеса обяжут вести через приложение «Инспектор»
Правительство установило обязательный порядок фото- и видеофиксации проверок через мобильное приложение «Инспектор». Соответствующие изменения внесены в 80 нормативных актов, сообщили в кабмине.
Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что мобильное приложение «Инспектор» – это современный инструмент контроля. Он помогает сделать процедуру проведения контрольных и профилактических мероприятий еще более прозрачной и удобной.
«Весь фото- и видеоконтент взаимодействия сохраняется на серверах. В отдельных случаях существенно снижаются временные и ресурсные затраты за счет отсутствия необходимости физического нахождения инспектора на объекте. Сейчас мы закрепляем за приложением статус главного инструмента дистанционных мероприятий», – заявил Григоренко.
С помощью «Инспектора» контролеры могут дистанционно проводить профилактические и инспекционные визиты, рейдовые осмотры и выездные проверки. Авторизация пользователей осуществляется через портал госуслуг.
Приложение начали внедрять в мае 2024 г. в экспериментальном режиме. Уже проведено более 8000 проверок и профилактических мероприятий, почти столько же часов видео хранится на защищенных серверах. Система фиксирует геолокацию и предотвращает подмену координат. Фото- и видеоматериалы сохраняются на серверах, а история всех проверок доступна и предпринимателю, и инспектору в течение пяти лет.
20 октября Григоренко отмечал, что количество проверок бизнеса остается рекордно низким даже после отмены моратория в 2025 г. С начала года инспекторы провели 201 000 проверок – на 5000 меньше, чем за аналогичный период 2024 г. По его словам, система контроля полностью перешла на риск-ориентированный подход: плановые проверки проводятся только на объектах чрезвычайно высокого и высокого риска.