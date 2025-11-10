Цена на одежду и обувь выросла за год на 5% в преддверии распродаж
В преддверии ноябрьских распродаж медианная цена на одежду и обувь достигла 3009 руб., что на 5% выше уровня прошлого года. Количество покупок сократилось на 17% год к году. В то же время за январь – сентябрь 2025 г. ценник вырос на 5%, а число покупок упало на 8%, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс».
Медианная цена на электронику и бытовую технику за год выросла на 7% до 9259 руб. Число покупок снизилось на 15%. По итогам января – сентября стоимость уменьшилась на 3%, а количество покупок сократилось на 8%.
Медианная цена на товары для дома составила 4476 руб, что на 8% выше, чем годом ранее. Такие товары покупали на 9% меньше, чем в 2024 г. За девять месяцев ценник на них повысился на 6%, а количество покупок упало на 3%.
По данным центра, повторяется ситуация, когда покупатель уходит в режим ожидания и более тщательного выбора товара в ожидании начала осенних распродаж для совершения покупки при наступлении больших скидок. В первые дни ноябрьских распродаж в честь 11 ноября в 2024 г. число покупок одежды и обуви превышало показатели год к году на 15%, электроники и техники – на 7%, товаров для дома – на 6%.
Двигателями акций к распродажам в ноябре служат, преимущественно, маркетплейсы и специализированные онлайн-площадки, которые привлекают покупателей из офлайн-канала.
20 октября Союз торгцентров России обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России с просьбой оценить ценовой демпинг маркетплейсов и ограничить эту недобросовестную практику. Авторы обращения посчитали, что демпинг ущемляет интересы участников рынка ритейла и торговых центров. По информации экспертов, разница между ценами на маркетплейсах и в офлайн-магазинах достигает 20–70%.