Цена на одежду и обувь выросла за год на 5% в преддверии распродаж

По данным центра, повторяется ситуация, когда покупатель уходит в режим ожидания и более тщательного выбора товара в ожидании начала осенних распродаж для совершения покупки при наступлении больших скидок. В первые дни ноябрьских распродаж в честь 11 ноября в 2024 г. число покупок одежды и обуви превышало показатели год к году на 15%, электроники и техники – на 7%, товаров для дома – на 6%.