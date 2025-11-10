ФАС прорабатывает вопрос создания интерактивной карты рекламных конструкций
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прорабатывает вопрос о том, чтобы в РФ появилась интерактивная карта рекламных конструкций, сообщила замруководителя ведомства Адиля Вяселева на саммите по взаимодействию индустрии с органами государственной власти. Ее слова передает пресс-служба ФАС.
Инициатива разрабатывается в рамках исполнения пунктов Национального плана развития конкуренции на 2026–2030 гг., по данным ведомства. Представители надзорной службы считают, что ее реализация позволит и органам власти, и бизнесу эффективно ею пользоваться. Кроме того, более широкими станут возможности оценки развития наружной рекламы в регионах.
ФАС для развития рекламной отрасли также намерена усилить уровень ответственности финансовых организаций, которые нарушают законодательство в этой сфере. Ведомство планирует анализировать и рекламу, распространяемую блогерами и лидерами общественного мнения.
6 ноября надзорная служба признала рекламу Альфа-банка ненадлежащей. Ролик показывался по телевидению и содержал информацию о снятии наличных без комиссии с дебетовой карты организации. По данным надзорной службы, в рекламе демонстрировались «привлекательные» условия. При этом дополнительные условия представлялись в рекламе мелким шрифтом в течение короткого времени.