ФАС прорабатывает вопрос создания интерактивной карты рекламных конструкций

Инициатива разрабатывается в рамках исполнения пунктов Национального плана развития конкуренции на 2026–2030 гг., по данным ведомства. Представители надзорной службы считают, что ее реализация позволит и органам власти, и бизнесу эффективно ею пользоваться. Кроме того, более широкими станут возможности оценки развития наружной рекламы в регионах.