Минпромторг ожидает снижения производства в отдельных сегментах химпрома
Минпромторг прогнозирует небольшое снижение объемов производства в химической промышленности России на 1,5–2% в 2025 г. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Михаил Юрин на выставке «Химия-2025».
По его словам, отрасль достаточно диверсифицирована – от минеральных удобрений до лакокрасочной промышленности и резинотехнических изделий. Макроэкономическая обстановка и санкционные ограничения, конечно, оказывают влияние, но предприятия демонстрируют уверенность и устойчивость.
«Есть у нас снижение, будет где-то 1,5–2% по итогам года по отдельным сегментам. Но при этом есть такие сегменты, которые продолжают рост», – заявил Юрин (цитата по ТАСС).
К «растущим» сегментам он отнес производство минеральных удобрений, синтетического каучука, химических волокон и нитей. Замминистра подчеркнул, что в отрасли продолжается системная работа по поддержке предприятий.
21 февраля президент Владимир Путин на заседании Форума будущих технологий выразил сожаление по поводу растраты наследия советского химпрома. По его словам, когда-то СССР занимал первое место в Европе и второе в мире по объемам химического производства, но значительная часть этого наследия была «растранжирена».