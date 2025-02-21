Путин выразил сожаление из-за растраты наследия советского химпрома
Растрата советского наследия в сфере химической промышленности вызывает огромное сожаление, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании форума будущих технологий (ФБТ)
Он добавил, что по общему объему производства советский химпром был на первом месте в Европе и на втором в мире. Однако сейчас это наследие «растранжирено», к чему он относится с «огромным сожалением».
Путин добавил, что «стыдно» перед людьми, которые «всю жизнь свою положили» на это.
В 2025 г. ФБТ проводится при поддержке правительства Российской Федерации, Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами Форума выступают Газпромбанк, правительство Москвы и «Росатом».