В Белоруссии временно запретили продажу сладостей российской компании «Конфектум»
Минздрав Белоруссии временно запретил обращение на территории республики продукции российской компании «Конфектум», которая производит жевательно-мармеладные изделия. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
Причиной такого решения стало обнаружение в маршмеллоу компании небезопасной пищевой продукции. В кондитерском изделии, предназначенном для употребления детьми от шести лет и старше, зафиксировали наличие красителя азорубина. Отмечается, что этот компонент был не указан в маркировке.
В минздраве Белоруссии пояснили, что употребление скрытых пищевых красителей опасно. В частности, они могут вызывать аллергические реакции, астму, проблемы с желудочно-кишечным трактом и кожные заболевания, особенно у детей.
Отсутствие красителя на маркировке нарушает право потребителя на информацию о продукте и скрывает потенциальные риски для здоровья, подчеркнули в ведомстве.
В мае Hart van Nederland сообщало, в Нидерландах обнаружили каннабис в конфетах Haribo Happy Cola. По информации издания, проблему обнаружили после того, как несколько человек обратились в полицию с тем, что им стало плохо после употребления конфет.