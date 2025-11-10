Газета
Главная / Бизнес /

В Белоруссии временно запретили продажу сладостей российской компании «Конфектум»

Ведомости

Минздрав Белоруссии временно запретил обращение на территории республики продукции российской компании «Конфектум», которая производит жевательно-мармеладные изделия. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства. 

Причиной такого решения стало обнаружение в маршмеллоу компании небезопасной пищевой продукции. В кондитерском изделии, предназначенном для употребления детьми от шести лет и старше, зафиксировали наличие красителя азорубина. Отмечается, что этот компонент был не указан в маркировке. 

В минздраве Белоруссии пояснили, что употребление скрытых пищевых красителей опасно. В частности, они могут вызывать аллергические реакции, астму, проблемы с желудочно-кишечным трактом и кожные заболевания, особенно у детей. 

Отсутствие красителя на маркировке нарушает право потребителя на информацию о продукте и скрывает потенциальные риски для здоровья, подчеркнули в ведомстве. 

В мае Hart van Nederland сообщало, в Нидерландах обнаружили каннабис в конфетах Haribo Happy Cola. По информации издания, проблему обнаружили после того, как несколько человек обратились в полицию с тем, что им стало плохо после употребления конфет. 

