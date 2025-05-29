В Нидерландах обнаружили каннабис в конфетах Haribo Happy Cola
В Нидерландах обнаружили каннабис в конфетах Haribo Happy Cola. Об этом сообщает Hart van Nederland со ссылкой на голландское управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA).
По информации издания, проблему обнаружили после того, как несколько человек обратились в полицию с тем, что им стало плохо после употребления конфет.
NVWA обнаружила частицы каннабиса в трех упаковках мармелада, но компания Haribo отозвала всю партию конфет. Полиция продолжает расследование, сообщили в ведомстве.
Haribo приостановил поставки в Россию в 2022 г. Такое решение компания обосновала конфликтом на Украине, который усугубил «и без того сложную экономическую ситуацию» в стране, приведя к росту цен на сырье, изменению цепочек поставок и удорожанию логистики. Как отмечалось в письме компании, принятое глобальным офисом решение о приостановке поставок в Россию до особого распоряжения не означает объявление простоя или уход с местного рынка. Компания попросила торговые сети не расторгать договоры поставки, предоставить отсрочку для исполнения обязательств и не применять санкции.